ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ഇറാൻ യുദ്ധം: നാലാഴ്ചയ്ക്കിടെ 850 ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ച് അമേരിക്ക, ആയുധശേഖരം തീരുന്നതിൽ പെൻ്റഗണ് ആശങ്ക

പൈലറ്റുമാരുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കാതെ ദീര്‍ഘദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകളെ യുഎസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയുധമാക്കുന്നത്.

Trump
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 28 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:45 IST)
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് വെറും നാലാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള്‍ അമേരിക്ക ഇറാനെതിരെ പ്രയോഗിച്ചത് നൂറുകണക്കിന് ടോമഹോക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍. കഴിഞ്ഞ 28 ദിവസത്തിനിടെ 850-ലധികം മിസൈലുകളാണ് അമേരിക്ക വിക്ഷേപിച്ചത്. അത്യാധുനിക കൃത്യതയുള്ള ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ ഇത്ര വേഗത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചു തീര്‍ക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ആയുധശേഖരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇതോടെ പെന്റഗണ്‍ ഭയപ്പെടുന്നത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അമേരിക്കയുടെ ഇറാനെതിരെ പ്രയോഗിക്കാന്‍ കൈവശമുള്ള ആയുധശേഖരം തീര്‍ക്കുന്നതിലാണ് പെന്റഗണ്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ചത്.പസഫിക് മേഖലയുള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് തന്ത്രപ്രധാന ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മിസൈലുകള്‍ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉല്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആഭ്യന്തര ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുകയാണ്.

ഇറാനിലെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും സൈനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ഓപ്പറേഷന്‍ എപിക് ഫ്യൂറി'യുടെ ഭാഗമായാണ് അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍. പൈലറ്റുമാരുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കാതെ ദീര്‍ഘദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ടോമഹോക്ക് മിസൈലുകളെ യുഎസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയുധമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍
ഒരു ടോമഹോക്ക് മിസൈല്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ വലിയ ചെലവാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് വരുന്നത്.

ആയുധക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യുഎസ് സൈന്യത്തിന് ഏത് ദൗത്യവും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ഷോണ്‍ പാര്‍നെല്‍ പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാല്‍, ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ മേഖലയില്‍ ആയുധശേഖരം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



