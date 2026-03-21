അമേരിക്കയ്ക്ക് സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ച ബ്രിട്ടന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 മാര്ച്ച് 2026 (09:20 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം പുതിയ യുദ്ധമുഖങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കവെ, അമേരിക്കന് സൈന്യത്തിന് തങ്ങളുടെ സൈനിക താവളങ്ങള് തുറന്നുനല്കിയ ബ്രിട്ടന്റെ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന് രംഗത്ത്. ഇസ്രായേലിനെതിരായ ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാന് ബ്രിട്ടന് അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാന് തൊടുത്തുവിടുന്ന മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും തകര്ക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബ്രിട്ടന് തങ്ങളുടെ താവളങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുമതി നല്കിയത്. സൈപ്രസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യോമതാവളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് ബ്രിട്ടന് ഭീഷണിയുയര്ത്തുകയാണെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ 'അധിനിവേശ' താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് കൂട്ടുനില്ക്കുകയാണെന്നും ഇറാന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം, ബ്രിട്ടന്റെ ഈ നീക്കത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് മുന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനം 'വളരെ വൈകിപ്പോയി'എന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതൊരു വൈകിയ പ്രതികരണമാണ്. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. കാരണം ബ്രിട്ടണ്- യുഎസ് ബന്ധം അത്രയും മികച്ചതാണ്. എന്നിട്ടും ബ്രിട്ടന്റെ കൈവശമുള്ള ദ്വീപ് ഉപയോഗിക്കാന് ബ്രിട്ടന് അനുവദിച്ചില്ല. ബ്രിട്ടന് നേരത്തെ ഈ തീരുമാനമെടുക്കണമായിരുന്നു ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള്ക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങള് ഇറാന് തുടര്ന്നു. ദുബായിലും സൗദിയിലും കുവൈത്തിലും വിവിധ മേഖലകളില് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും ഇവ തടഞ്ഞു.ശത്രുക്കള്ക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് നല്ല വര്ഷമാകില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഇറാന് പരമോന്നത നേതാവായ മൊജ്തബ ഖമനേയി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.