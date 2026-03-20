വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
ഈദ് ദിനത്തിലും ഇറാൻ ആക്രമണം; കുവൈത്തിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം

വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമതും റിഫൈനറിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:52 IST)
സൗത്ത് പാര്‍സ് ഓഫ്‌ഷോര്‍ പ്രകൃതിവാതക പാടത്ത് ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ എണ്ണസമ്പത്തുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് ഇറാന്‍. കുവൈത്തിലെ പ്രധാന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയായ മിന അല്‍-അഹ്‌മദിക്ക് നേരെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഈദ് ദിനത്തിലും ഇറാന്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടത്തി. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമതും റിഫൈനറിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

പ്രതിദിനം 7.3 ലക്ഷം ബാരല്‍ എണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള മിന അല്‍-അഹ്‌മദി റിഫൈനറിയില്‍ ആക്രമണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വന്‍ തീപിടുത്തവും നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചു. ആദ്യ ആക്രമണത്തിലെ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും ഡ്രോണുകള്‍ എത്തിയത്. ഇറാന്റെ സൗത്ത് പാര്‍സ് പ്രകൃതിവാതക പാടത്തിന് നേരെ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പകരമായാണ് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഊര്‍ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇറാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

കുവൈത്തിന് പുറമെ ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാന്‍ ഊര്‍ജ്ജ നിലയത്തിന് നേരെയും ഇറാന്‍ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിന്റെ എല്‍എന്‍ജി കയറ്റുമതിയെ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തോളമെങ്കിലും ഈ ആക്രമണം ബാധിക്കുമെന്നും പ്രതിവര്‍ഷം 2000 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുമെന്നും ഖത്തര്‍ എനര്‍ജി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള വിപണിയില്‍ ഇന്ധന വില കുതിച്ചുയരാന്‍ ഇറാന്റെ ഈ നീക്കങ്ങള്‍ കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :