സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 12 ഏപ്രില് 2026 (09:48 IST)
അമേരിക്കയുടെ നിബന്ധനകള് ഇറാന് അംഗീകരിക്കാത്തതിനെതുടര്ന്ന് ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടു മടങ്ങുകയാണെന്ന് അമേരിക്കന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്സ്. ഇറാന് ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും ഇത് അമേരിക്കയുടെ അവസാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫര് ആണെന്നും ഇറാന് സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാന് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നും ജെ ഡി വാന്സ് പറഞ്ഞു.
പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു കരാറില് എത്താന് ശ്രമിക്കണമെന്നാണ്. നിര്ഭാഗ്യവശാല് ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല. അവര് ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകള് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.- ജെഡി വാന്സ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വെടിനിര്ത്തല് ലെബനനിലും വേണമെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാതെ അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഇറാന് നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുമായി ചര്ച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇറാന് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലബനനില് പൂര്ണമായും വെടിനിര്ത്തല് നടപ്പാക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഒന്ന്.
മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കന് ഉപരോധം കാരണം വിദേശ ബാങ്കുകളില് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി ഡോളറിന്റെ ആസ്തികള് ചര്ച്ചകള് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഇറാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലബനനില് ആക്രമണങ്ങള് തുടരുന്നത് വെടിനിര്ത്തല് കരാറിനെ തകര്ക്കുമെന്നും ഇറാന് അവകാശപ്പെട്ടു.