പലചരക്ക് പണപ്പെരുപ്പം കുതിച്ചുയരുന്നു; ട്രംപ് ബീഫ്, തക്കാളി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ തീരുവ കുറച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 15 നവംബര് 2025 (16:26 IST)
പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുടെ ഉയര്ന്ന വിലയെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കന് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കിടയില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകള് കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച ബീഫ്, തക്കാളി, വാഴപ്പഴം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ തീരുവ പിന്വലിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച അര്ദ്ധരാത്രി മുതല് ഇളവുകള് പ്രാബല്യത്തില് വരും. ഈ വര്ഷം ആദ്യം താന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ വന് ഇറക്കുമതി തീരുവകള് പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ലെന്ന് വളരെക്കാലമായി വാദിച്ചിരുന്ന ട്രംപിന് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത്.
ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക ഡാറ്റ പ്രകാരം ബീഫ് ഏകദേശം 13% വില കൂടുതലാണ്. സ്റ്റീക്കുകളുടെ വില ഒരു വര്ഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാള് ഏകദേശം 17% കൂടുതലാണ്. വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വില ഏകദേശം 7% കൂടുതലായിരുന്നു, അതേസമയം തക്കാളിയുടെ വില 1% കൂടുതലായിരുന്നു. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവ് സെപ്റ്റംബറില് 2.7% വര്ദ്ധിച്ചു.
ഓരോ രാജ്യത്തുനിന്നുമുള്ള ഇറക്കുമതികള്ക്ക് 10% അടിസ്ഥാന താരിഫ് ചുമത്തി ട്രംപ് ആഗോള വ്യാപാര വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകര്ത്തു, കൂടാതെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ അധിക നിര്ദ്ദിഷ്ട തീരുവകളും ഏര്പ്പെടുത്തി.