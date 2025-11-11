സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങള്ക്ക് കര അതിര്ത്തികളില്ല. അയല്രാജ്യങ്ങള് നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല.അവയേവയെന്ന് നോക്കാം.
ഓസ്ട്രേലിയ
ഓസ്ട്രേലിയ വെറുമൊരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമല്ല. ദക്ഷിണാര്ദ്ധഗോളത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ്. കര അതിര്ത്തികളില്ലാത്തതിനാല്, അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രാജ്യം പാപുവ ന്യൂ ഗിനിയയാണ്. ടോറസ് കടലിടുക്കിന്റെ മറുവശത്ത് 150 കിലോമീറ്ററിലധികം അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വന്യജീവികള് മാത്രം ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ കഥ പറയുന്നു. തുറന്ന സമതലങ്ങളില് ചാടുന്ന കംഗാരുക്കളെയും, കുറ്റിക്കാട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന വൊംബാറ്റുകളെയും, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് മരങ്ങളില് ഉറങ്ങുന്ന കോലകളെയും നിങ്ങള്ക്ക് മറ്റെവിടെയാണ് കാണാന് കഴിയുക? മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ലാത്ത ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാന് ഈ വേര്തിരിവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ന്യൂസിലാന്ഡ്
ടാസ്മാന് കടലിനു കുറുകെ ന്യൂസിലാന്ഡ് ഇരിക്കുന്നു. പസഫിക്കിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള അതിന്റെ സ്ഥാനം ഹിമാനികള് നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങള്, സജീവമായ അഗ്നിപര്വ്വതങ്ങള്, മഴക്കാടുകളുടെ താഴ്വരകള്, അവയുടെ സൗന്ദര്യത്തില് അയഥാര്ത്ഥമായി തോന്നുന്ന ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന പച്ച കുന്നുകള് എന്നിവയെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറക്കാനാവാത്ത കിവി, ഭീമന് വെറ്റ പ്രാണികള് തുടങ്ങിയ വന്യജീവികള് പോലും അതിജീവിച്ചത് ബാഹ്യ വേട്ടക്കാരില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ്.
ഐസ്ലാന്ഡ്
കരയുടെ അതിര്ത്തികളില്ലാതെ വടക്കന് അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ മധ്യത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐസ്ലാന്ഡ്, ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അയല്ക്കാരില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളില് ഒന്നാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒറ്റപ്പെട്ടതിനാല് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ സംസ്കാരം പുരാതനവും ആധുനികവുമായി തോന്നുന്നു. വര്ണ്ണാഭമായ തെരുവുകള്, ബാറുകളില് നിന്ന് ഒഴുകുന്ന തത്സമയ സംഗീതം, ഇരുണ്ട ശൈത്യകാലത്ത് പോലും തഴച്ചുവളരുന്ന ഒരു കഫേ രംഗം എന്നിവയാല് ആകര്ഷണം നല്കുന്നു.
കര അതിര്ത്തികളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങള് ഭൂമിശാസ്ത്രം എങ്ങനെ സ്വത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അപൂര്വ വീക്ഷണം നല്കുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അയല്പക്കമില്ല, പക്ഷേ അതിനര്ത്ഥം ലോകത്തില് നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുക എന്നല്ല. മറിച്ച്, അവയുടെ അകലം സവിശേഷമായ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളും ശക്തമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളും കെട്ടിപ്പടുക്കാന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായി മാറാന് ഒരു ചെറിയ ഏകാന്തതയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇവ കാണിക്കുന്നു.