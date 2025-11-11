പാകിസ്ഥാൻ കോടതിക്ക് മുൻപിൽ സ്ഫോടനം, 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

അഭിറാം മനോഹർ|
പാകിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലെ ജില്ലാകോടതിക്ക് പുറത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് 12 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചാവേര് ആക്രമണമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
സ്ഫോടനത്തില് കോടതിക്ക് മുന്നില് നിര്ത്തിയിട്ട നിരവധി വാഹനങ്ങള് കത്തിനശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരില് കൂടുതല് പേരും കോടതിയില് വാദം കേള്ക്കാനെത്തിയവരായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. എന്ത് രീതിയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും ഫോറന്സിക് റിപ്പോര്ട്ടിന് ശേഷം മാത്രമെ വ്യക്തത് ലഭിക്കുവെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെയായിരുന്നു സ്ഫോടനമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു. കോടതിക്ക് പുറത്ത് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.