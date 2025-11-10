തന്റെ താരിഫ് നയങ്ങള്‍ അമേരിക്കയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യമാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 10 നവംബര് 2025 (11:36 IST)
തന്റെ താരിഫ് നയങ്ങള് അമേരിക്കയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ട്രംപിന്റെ താരിഫുകളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് സുപ്രീംകോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് താരിഫ് നയത്തെ ട്രംപ് ന്യായീകരിച്ചത്. താരിഫുകളെ എതിര്ക്കുന്നവര് വിഡ്ഢികളാണെന്നും നമ്മളിപ്പോള് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നതുമായ രാജ്യം ആണെന്നും ഓഹരി വിപണി റെക്കോര്ഡ് വിലയിലുമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മോദി മഹാനായ വ്യക്തിയും സുഹൃത്തുമാണെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായുള്ള തന്റെ ചര്ച്ചകള് മുന്നോട്ടു ഗംഭീരമായി പോകുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. റഷ്യയില് നിന്നുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യ വന്തോതില് നിര്ത്തി. മോദി സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങള് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഞാന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ഉടന് അതിനു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അടുത്ത വര്ഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന് പദ്ധതിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ആകാമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. അതേസമയം ഗാസയില് ഹമാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേല് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല് കാറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഗാസയെ നിരായുധീകരിക്കുമെന്നും ഹമാസിന്റെ തണലുകള് തകര്ക്കുമെന്നും അംഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വെടി നിര്ത്തല് പദ്ധതിയുടെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഹമാസ് അംഗങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാന് അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനുമേല് സമ്മര്ദം റിപ്പോര്ട്ട് ഉണ്ട്.