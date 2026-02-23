സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:18 IST)
യുഎസ് കോടതിവിധി ട്രംപിന് എതിരായതോടെ ചര്ച്ചകളില് നിന്ന് തല്ക്കാലം ഇന്ത്യ പിന്മാറി. ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മില് ഇന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മൂന്നു ദിവസത്തെ ചര്ച്ചയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ചുമത്തിയ ഇറക്കുമതി തീരുക യുഎസ് സുപ്രീംകോടതി മരവിപ്പിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ഫെബ്രുവരി 23 24 25 തീയതികളിലായിട്ടാണ് ചര്ച്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വ്യാപാരകരാര് ഏപ്രില് മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ വാണിജ്യ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം യുഎസ് ആക്രമണ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇറാന് റഷ്യയുമായി ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറില് ഏര്പ്പെട്ടു. ഏകദേശം 500 മില്യണ് യൂറോ (ഏകദേശം 589 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളര്) വിലമതിക്കുന്നതാണ് കരാര്. ഈ കരാറില് ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനവേധ മിസൈലുകള് ഇറാന് ലഭിക്കും.
അമേരിക്ക എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും തങ്ങള്ക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇറാന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരു ആണവ കരാറില് എത്തിയില്ലെങ്കില് ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി വാഷിംഗ്ടണ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.