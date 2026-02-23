അഭിറാം മനോഹർ|
ജറൂസലം: ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇസ്രയേല് സന്ദര്ശനം തീവ്രവാദ ശക്തികള്ക്കെതിരായ ആഗോള സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 25, 26 തീയതികളില് മോദി ഇസ്രയേല് സന്ദര്ശിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷ സഹകരണമാകും സന്ദര്ശനത്തില് ചര്ച്ചയാവുക.
ഞായറാഴ്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില് സംസാരിച്ച നെതന്യാഹു, ഇസ്രയേല് ഒരു 'ഹെക്സഗണ് സഖ്യത്തിന് രൂപം നല്കുകയാണെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. - ഇന്ത്യ, അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങള്, ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങള്, ഗ്രീസ്, സൈപ്രസ്, ഏഷ്യന് രാഷ്ട്രങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര ചട്ടക്കൂടായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന.
ബുധനാഴ്ച എന്റെ സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇസ്രായേലിലെത്തും. എന്റെ കണ്ണുകള്ക്ക് മുന്നില് കാണാവുന്ന തരത്തില് മധ്യേഷ്യയ്ക്ക് ചുറ്റിലോ അതിനുള്ളിലോ സമ്പൂര്ണ്ണ സഖ്യത്തിലൂന്നിയ ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങള് രൂപീകരിക്കും. തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ അച്ചുതണ്ടായിരിക്കുമത്.നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം നൂതന ലേസര് അധിഷ്ഠിത പ്രതിരോധ സംവിധാനവും ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇസ്രായേല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കും.