ട്രംപിന്റെ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമം; തോക്കുമായെത്തിയ യുവാവിനെ സീക്രട്ട് സർവീസ് വെടിവെച്ചുകൊന്നു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 ഫെബ്രുവരി 2026 (21:39 IST)
ഫ്ലോറിഡ: അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഫ്ലോറിഡയിലെ വസതിയായ മാര്-എ-ലാഗോയില് അതിക്രമിച്ചു കയറാന് ശ്രമിച്ച ആയുധധാരിയെ സുരക്ഷാ സേന വെടിവെച്ചുകൊന്നു. ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം. നോര്ത്ത് കരോലിന സ്വദേശിയായ ഓസ്റ്റിന് ടക്കര് മാര്ട്ടിന് (21) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് യുഎസ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
റിസോര്ട്ടിന്റെ വടക്കേ കവാടത്തിലൂടെ സുരക്ഷാ വേലി തകര്ത്ത് ഇയാള് അകത്തുകടക്കാന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ കൈവശം ഒരു ഷോട്ഗണും ഇന്ധനം നിറച്ച കാനും ഉണ്ടായിരുന്നതായി യുഎസ് സീക്രട്ട് സര്വീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. തോക്ക് താഴെയിടാന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇയാള് വഴങ്ങിയില്ലെന്നും, തുടര്ന്ന് തോക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയപ്പോഴാണ് ഏജന്റുമാര് വെടിവെച്ചതെന്നും സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവസ്ഥലത്തു വെച്ചുതന്നെ ഇയാള് കൊല്ലപ്പെട്ടു.
സംഭവസമയത്ത് ട്രംപും ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപും മാര്-എ-ലാഗോയില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാഷിംഗ്ടണിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നു ഇവര്. ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കുടുംബം പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇയാള് എന്തിനാണ് ട്രംപിന്റെ വസതി ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയതെന്ന കാര്യത്തില് എഫ്.ബി.ഐ (FBI) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
നേരത്തെയും ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന് നേരെ വധശ്രമങ്ങള് ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തില് വസതിക്ക് ചുറ്റും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പെന്സില്വാനിയയില് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ ട്രംപിന് വെടിയേറ്റിരുന്നു. പിന്നീട് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഗോള്ഫ് ക്ലബ്ബിലും സമാനമായ രീതിയില് വധശ്രമം നടന്നിരുന്നു. തുടര്ച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് അമേരിക്കന് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളില് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.