റഷ്യയില്‍ നിന്ന് മാരകമായ വിമാനവേധ മിസൈല്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇറാന്‍; അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശങ്ക

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:09 IST)
യുഎസ് ആക്രമണ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇറാന് റഷ്യയുമായി ഒരു പ്രധാന പ്രതിരോധ കരാറില് ഏര്പ്പെട്ടു. ഏകദേശം 500 മില്യണ് യൂറോ (ഏകദേശം 589 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളര്) വിലമതിക്കുന്നതാണ് കരാര്. ഈ കരാറില് ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനവേധ മിസൈലുകള് ഇറാന് ലഭിക്കും.
അമേരിക്ക എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും തങ്ങള്ക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇറാന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരു ആണവ കരാറില് എത്തിയില്ലെങ്കില് ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി വാഷിംഗ്ടണ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.
ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇറാനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കരാര് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഡിസംബറിലാണ് ഒപ്പുവച്ചത്. കരാറിന്റെ നിബന്ധനകള് പ്രകാരം മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് 500 മാന്-പോര്ട്ടബിള് 'വെര്ബ' ലോഞ്ച് യൂണിറ്റുകളും 2500 '9M336' മിസൈലുകളും റഷ്യ
വിതരണം ചെയ്യും. 2027 നും 2029 നും ഇടയില് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഡെലിവറി നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
റഷ്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയുധ കയറ്റുമതിക്കാരായ റോസോബോറോണെക്സ്പോര്ട്ടും ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ സായുധ സേന ലോജിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മോസ്കോ പ്രതിനിധിയും തമ്മില് കരാര് ഒപ്പിട്ടതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.