അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്
- ക്ഷേത്രത്തില് നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോള് ആളുകള് പലപ്പോഴും വരുത്താറുളള മൂന്ന് തെറ്റുകള്!
- പന്ത്രണ്ട് ശിവാലയങ്ങള് ഏതൊക്കെയെന്നറിയാമോ
- മഹാശിവരാത്രി: വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങള് നടക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളില്
- Shivaratri Wishes in Malayalam: ശിവരാത്രി ആശംസകള് മലയാളത്തില്
ജന്മദിനത്തില് ഏതൊക്കെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കണമെന്നറിയാമോ?
ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരം ജന്മദിനത്തിന് ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദേവതകളെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്. ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനം വരുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കില് നിങ്ങള് പൂജിക്കേണ്ടത് വിഷ്ണു ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായ കൃഷ്ണന്, ശ്രീരാമന് എന്നിവരെ പൂജിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ജന്മദിനം വരുന്നതെങ്കില് നിങ്ങള് പൂജിക്കേണ്ടത് ശിവ ഭഗവാനെയാണ്.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങള് അകറ്റാന് ശിവ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മദിനമെങ്കില് നിങ്ങള് ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയെ പൂജിക്കണം. ജന്മദിനം വരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളില് ആണെങ്കില് ജന്മദിനം വരുന്നതെങ്കില് ഗണപതി ഭഗവാനെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത്. ഗണപതി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം അകറ്റാന് സഹായിക്കും.
വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളില് ജന്മദിനം വരുന്നവര് ദുര്ഗാദേവിയെ പൂജിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും നല്കും. ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളില് ജന്മദിനം വന്നാല് കാലഭൈരവനെ അല്ലെങ്കില് ഹനുമാന് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം.
അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്
Ekadashi: രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവുമെന്ത്?
കര്ക്കടക മാസം രോഗങ്ങള് ഏറെ വരാന് സാധ്യതയുള്ള മാസമാണ്. ആരോഗ്യപരമായി ഈ കാലയളവില് വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മള് നല്കാറുള്ളത്. ഒപ്പം ആത്മീയമായും ഒരുപാട് പ്രധാനമുള്ള കാലമാണ് കര്ക്കടകമാസം. രാമായണ മാസമെന്ന നിലയില് ഈ സമയത്ത് രാമായണ പാരായണവും നടത്തി വരുന്നു. രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി വ്രതം ആത്മീയമായി ഒട്ടെറെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നതാണ്.
June 24 Daily Horoscope: ജൂൺ 24, നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം
ജന്മദിനത്തില് ഏതൊക്കെ ദേവതകളെ ആരാധിക്കണമെന്നറിയാമോ?
അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്
ജ്യോതിഷപ്രകാരവും ആത്മീയമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പുണ്യമാസത്തില് ചില പ്രത്യേക കര്മ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടി ഫലം നല്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗരവര്ഷവും ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാന്ദ്രവര്ഷവും തമ്മിലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ അധിക മാസം കലണ്ടറില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത്.