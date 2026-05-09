പരിശീലകർക്ക് പുല്ലുവില, ടീമിനുള്ളിൽ തമ്മിലടി, മോശം സമയത്ത് കാമുകിയ്ക്കൊപ്പം കറങ്ങി എംബാപ്പെ, എന്താണ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

ടീമംഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ അടിപിടിയും താരങ്ങളുടെ ഈഗോയുമെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകുമ്പോള്‍ സൂപ്പര്‍ താരമായ എംബാപ്പെയെ ക്ലബ് പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് റയല്‍ ആരാധകര്‍.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 9 മെയ് 2026 (16:13 IST)
റയല്‍ മാഡ്രിഡ് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബാണ്. ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് കിരീടങ്ങള്‍ അടിച്ചുകൂട്ടിയ ട്രോഫികള്‍ നേടുന്നത് ശീലമാക്കിയ റയല്‍ പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെയില്ലാത്ത ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ടീമംഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ അടിപിടിയും താരങ്ങളുടെ ഈഗോയുമെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകുമ്പോള്‍ സൂപ്പര്‍ താരമായ എംബാപ്പെയെ ക്ലബ് പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് റയല്‍ ആരാധകര്‍.

സീസണില്‍ യാതൊരു കിരീടനേട്ടവും ഇല്ലാതെയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ക്ലബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോശം വാര്‍ത്തകള്‍ മാത്രം വരുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തിരിക്കുന്ന താരം തന്റെ കാമുകിയുമായി ഈ സമയം ചെലവഴിച്ചതാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റയലിന്റെ നിലവിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍ ആണെങ്കില്‍ പോലും ടീമിന് ഏറ്റവും പിന്തുണ വേണ്ട ഘട്ടത്തില്‍ കാമുകിയുമായി അവധിക്കാലം ചെലവഴിച്ചതാണ് എംബാപ്പെയ്ക്ക് വിനയായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ താരത്തെ പുറത്താക്കണമെന്ന ക്യാമ്പയിനില്‍ 4 കോടിയോളം ആളുകളാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.


എന്താണ് 'Mbappé Out' ക്യാംപെയിന്‍?

റയല്‍ മഡ്രിഡിന്റെ നിരാശാജനകമായ സീസണിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. ലാ ലിഗ കിരീട പോരാട്ടത്തില്‍ ബാഴ്‌സലോണ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുകയും റയലിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഇല്ലാതെയാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇറ്റലിയിലെ സാര്‍ഡീനിയയിലേക്ക് താരം സ്വകാര്യയാത്ര നടത്തിയിരുന്നു.
ടീം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഘട്ടത്തില്‍ ടീമിനൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ ടീം ചുമക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

ഇതിനിടയിലാണ് റയല്‍ മഡ്രിഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിനകത്തും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കാര്‍ലോ ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ അവസാന സമയം മുതല്‍ താരങ്ങള്‍ പരിശീലകര്‍ക്ക് വില കല്പിക്കാതെയായെന്നും സാബി അലോണ്‍സോയുടെ കാലത്തില്‍ ഇത് പാരമ്യത്തിലെത്തിയെന്നും പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ചൗമേനിയും വാല്‍വര്‍ദേയും തമ്മില്‍ പരിശീലനസമയത്തിനിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ക്ലബിന് മുകളില്‍ താരങ്ങള്‍ പറക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്ന് ആരാധകര്‍ വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും ഇതുവരെയും താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ റയല്‍ അച്ചടക്ക നടപടികളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലബിനെ നയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എംബാപ്പെയെ റയല്‍ ടീമിലെത്തിച്ചത്. വ്യക്തിഗതമായി മികവ് തുടരുമ്പോഴും കാര്യമായ കിരീടങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമാക്കാന്‍ റയല്‍ മാഡ്രിഡിനായിട്ടില്ല. ഇതും എംബാപ്പെയ്‌ക്കെതിരെ ആരാധകര്‍ തിരിയാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.


