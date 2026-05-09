വൈഭവ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കോ?, സച്ചിനെ വളർത്തിയ പോലുള്ള പരിഗണന വേണമെന്ന് മുൻതാരങ്ങൾ

നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐപിഎല്ലില് ഏറ്റവുമധികം ചര്ച്ചയാകുന്ന പേര് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാരതാരം വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷിയുടേതാണ്. ഐപിഎല്ലില് തകര്ത്തടിക്കുന്ന താരം ലിമിറ്റഡ് ഓവറില് തന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വൈഭവിനെ ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ടീമില് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ഇതിനിടെ വൈഭവിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റിലേക്കാണെന്ന അഭിപ്രായവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്.
വൈഭവിന്റെ പ്രതിഭയെ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തിയ രാജസ്ഥാന് മെന്ററായ സുബിന് ബറൂച്ചയാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് വൈഭവിനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. രാജസ്ഥാന് റോയല്സില് സഞ്ജു സാംസണ്, യശ്വസി ജയ്സ്വാള് എന്നീ താരങ്ങളെ വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതില് സുബിന് ബറൂച്ചയുടെ ഇടപെടല് നിര്ണായകമായിരുന്നു. 1989ല് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കറെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പിന്തുണച്ചോ അതേ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ വൈഭവിന്റെ കാര്യത്തില് വേണമെന്ന് സുബിന് ബറൂച്ച പറയുന്നു.
സൂര്യവംശിയെ തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണറാക്കാതെ ആ സമ്മര്ദ്ദം ഒഴിവാക്കികൊണ്ട് മിഡില് ഓര്ഡറില് സച്ചിന് സ്ഥാനം നല്കിയത് പോലെ പരിഗണിക്കണമെന്നും ദീര്ഘകാല പദ്ധതി എന്ന നിലയില് താരത്തെ വളര്ത്തണമെന്നുമാണ് സുബിന് ബറൂച്ച ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് സ്ഥിരതയും സാങ്കേതിക തികവും വളര്ത്തിയെടൂക്കാനുള്ള സമയം യുവതാരത്തിന് നല്കണമെന്നാണ് പല മുന് താരങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
സുബിന് ബറൂച്ചയുടെ അഭിപ്രായത്തില് വൈഭവിന് ഓപ്പണിങ്ങിനേക്കാള് കൂടുതല് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് മിഡില് ഓര്ഡറില് തിളങ്ങാനാകും. സാങ്കേതികമായി വളരെ മികച്ച ബാറ്ററല്ല വൈഭവ്. എപ്പോഴും ബാക്ക് ഫൂട്ടില് നിന്ന് കളിക്കാനാണ് അവന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാല് പന്തിന് നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോള് ഫ്രണ്ട് ഫൂട്ടിലും നല്ല ടെക്നിക് ആവശ്യമാണ്. ഓപ്പണിങ് സ്ലോട്ടിനേക്കാള് മിഡില് ഓര്ഡറില് തിളങ്ങാന് വൈഭവിനാകും. മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള പന്തിനെ കളിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും കഴിവും നേടിയാല് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്ററാകാന് അവന് സാധിക്കും. സുബിന് ബറൂച്ച പറഞ്ഞു.