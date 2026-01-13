ബാഴ്സയ്ക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകില്ല, മൈതാനം വിട്ട് എംബാപ്പെ, തോൽവി അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ലപ്പോർട്ട, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വിമർശനം

സ്പാനിഷ് സൂപ്പര് കപ്പ് ഫൈനലില് ബാര്സലോണയ്ക്കെതിരായ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ ബാഴ്സലോണ താരങ്ങള്ക്ക് ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നല്കണമെന്ന റയല് പരിശീലകന് സാബി അലോണ്സോയുടെ ആവശ്യം തള്ളി സൂപ്പര് താരം കിലിയന് എംബാപ്പെ. മത്സരത്തില് 3-2ന് റയല് മാഡ്രിഡ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വിജയികളായ ബാഴ്സലോണ താരങ്ങള്ക്ക് മൈതാനത്ത് ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നല്കണമെന്ന് പരിശീലകന് സാബി അലോണ്സോയുടെ ആവശ്യം എംബാപ്പെ തള്ളുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായിരുന്നു. ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നല്കാനാവില്ലെന്ന് എംബാപ്പെ പറയുന്നതും പിന്നാലെ സഹതാരങ്ങള് എംബാപ്പെയ്ക്കൊപ്പം മടങ്ങുന്നതുമായുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
കാല്മുട്ടിന് പരിക്കുണ്ടായിട്ടും റയലിനായി ഫൈനല് കളിക്കാനെത്തിയ എംബാപ്പെ മത്സരത്തിന്റെ 76മത്തെ മിനിറ്റിലാണ് കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ദൃശ്യങ്ങള് വൈറലായതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് എംബാപ്പെയ്ക്കെതിരെ വലിയ വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ഫൈനല് തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ പരിശീലകന് സാബി അലോണ്സോയെ റയല് മാഡ്രിഡ് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ബാഴ്സ മികച്ച ടീമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോള് എംബാപ്പെ അസ്വസ്ഥനായെന്നും എംബാപ്പെയുടെ പ്രവര്ത്തി സ്പോര്ട്സ് മാന് ഷിപ്പിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നും ബാഴ്സലോണ പ്രസിഡന്റ് ജുവാന് ലപ്പോര്ട്ട പറഞ്ഞു. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം കപ്പ് ഫൈനലിലാണ് റയല് ബാഴ്സലോണയുമായി പരാജയപ്പെടുന്നത്.