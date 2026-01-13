കപ്പടിച്ച ബാഴ്സയ്ക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകണമെന്ന് സാബി, പറ്റില്ലെന്ന് എംബാപ്പെ, റയലിൽ നിന്നുള്ള സാബിയുടെ മടക്കം അപമാനിതനായി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (12:33 IST)
സ്പാനിഷ് സൂപ്പര് കപ്പ് ഫൈനലില് ബാര്സലോണയ്ക്കെതിരായ തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ പരിശീലകന് സാബി അലോണ്സോയെ പുറത്താക്കി റയല് മാഡ്രിഡ്. സ്പാനിഷ് സൂപ്പര് കപ്പ് ഫൈനലില് റയലിനെ 3-2ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ബാഴ്സലോണ കിരീടനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള് എതിരാളികളോടുള്ള ബഹുമാനാര്ഥം ഗാര്ഡ് ഓഫ് ഓണര് നല്കണമെന്ന് റയല് പരിശീലകനായ സാബി അലോണ്സോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് കോച്ചിന്റെ നിര്ദേശം സൂപ്പര് താരം കിലിയന് എംബാപ്പെ പാടെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റ് ടീമംഗങ്ങളും എംബാപ്പെയ്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്നപ്പോള് സാബി ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള് സാബിയുടെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്.
ബുണ്ടസ് ലീഗയില് ബയേണ് ലവര്കൂസനായി
അത്ഭുതങ്ങള് കാണിച്ച സാബിയെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് റയല് പാളയത്തിലെത്തിച്ചത്. എന്നാല് കളിക്കാര് എതിരാളികളെ എപ്പോളും പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നതടക്കമുള്ള സാബിയുടെ രീതികള് റയലില് ഫലപ്രദമായില്ല. പലപ്പോഴും താരങ്ങളും കോച്ചും തമ്മില് അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്തുവന്നു. സ്പാനിഷ് സൂപ്പര് കപ്പ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ മൈതാനത്ത് അപമാനിതനാകുന്ന സാഹചര്യം നേരിട്ടതോടെയാണ് ക്ലബില് തുടരാനില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് സാബി എത്തിയത്. ക്ലബും ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
കാര്ലോ ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് പകരക്കാരനായി കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് മുന് റയല് മാഡ്രിഡ് താരം കൂടിയായ സാബി അലോണ്സോ റയല് മാഡ്രിഡിലെത്തിയത്. എന്നാല് സാബിയുടെ കളിശൈലിയുമായി ഒത്തുപോകാന് തുടക്കത്തില് തന്നെ വന് താരങ്ങള് അണിനിരന്ന റയല് മാഡ്രിഡിനായിരുന്നില്ല.