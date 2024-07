മത്സരം ജയിച്ചെങ്കിലും സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണ് അര്‍ജന്റീന ഇക്വഡോറിനെതിരെ കാഴ്ചവെച്ചത്. പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ മെസി ഒരു കിക്ക് പാഴാക്കുകയും ചെയ്തു. പെനാല്‍റ്റി കിക്ക് എടുത്ത ശേഷം മെസി ഏറെ നിരാശനായെങ്കിലും സഹതാരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തി. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.



Rodrigo De Paul to Leo Messi after missing the penalty kick



“We're going to win it, we're going to win.” @rodridepaul



pic.twitter.com/uqPc8CmMVm