ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മെസി തനിച്ചാണ് കിരീടം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കിരീടം ഉയര്‍ത്തുകയാണ് പൊതുവെ എല്ലാ ടൂര്‍ണമെന്റുകളിലും ചെയ്യുക. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ കിരീടം വാങ്ങാന്‍ മെസി ഡി മരിയേയും ഒറ്റമെന്‍ഡിയേയും ക്ഷണിച്ചു. മൂവരും ചേര്‍ന്നാണ് കിരീടം മറ്റു ടീം അംഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്.



Leo Messi asking Di Maria and Otamendi to lift the trophy with him pic.twitter.com/pQmUDjkdND