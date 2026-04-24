വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

20 വർഷം നീണ്ട ഐതിഹാസിക കരിയർ, സുസി ബേറ്റ്സ് ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പടിയിറങ്ങുന്നു

151 മത്സരങ്ങളില്‍ ദേശീയ ടീമിനെ നയിച്ച താരം 2024 ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ കിരീട നേട്ടത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:52 IST)
ന്യൂസിലന്‍ഡ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇതിഹാസതാരമായ സൂസി ബേറ്റ്‌സ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വര്‍ഷം ജൂണ്‍, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പോടെയാകും താരം തന്റെ രണ്ട് ദശാബ്ദം നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറിന് വിരാമമിടുക.

2006ല്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ബേറ്റ്‌സ് പിന്നീട് ടീമിന്റെ നായികയായും നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമായും മാറി. 151 മത്സരങ്ങളില്‍ ദേശീയ ടീമിനെ നയിച്ച താരം 2024 ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ കിരീട നേട്ടത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. 10,681 അന്താരാഷ്ട്ര റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സുസി ബേറ്റ്‌സ് നിലവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര റണ്‍സുകളുള്ള വനിതാ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസ താരം മിതാലി രാജിന് പിന്നില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മിതാലി രാജിനേക്കാള്‍ 188 റണ്‍സ് മാത്രം പിന്നിലാണ് ബേറ്റ്‌സ്.

ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സുള്ള താരവും (4,717) സുസി ബേറ്റ്‌സാണ്. 181 ഏകദിനങ്ങളും 181 ടി20 മത്സരങ്ങളും താരം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തില്‍ 5964 റണ്‍സാണ് താരത്തിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 13 സെഞ്ചുറികളും 37 അര്‍ധസെഞ്ചുറികളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ടി20യിലും ഒരു സെഞ്ചുറി താരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്.

ഏകദിനത്തില്‍ 83 വിക്കറ്റുകളും ടി20യില്‍ 62 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിനത്തില്‍ 7 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റെടുത്തതും ടി20യില്‍ 26 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയതുമാണ് മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍. അന്താരാഷ്ട്ര, ആഭ്യന്തര, ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നായി 25,000ലധികം റണ്‍സ് സുസിയുടെ പേരിലുണ്ട്. 2011 മുതല്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റനായ സുസി 2 തവണ ടീമിനെ ഐസിസി ഫൈനലിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രികറ്റില്‍ മാത്രമല്ല 2008ലെ ബെയ്ജിങ് ഒളിമ്പിക്‌സ് ബാസ്‌കറ്റ് ബോളിലും ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടീമിനായി സുസി ബേറ്റ്‌സ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.





