'ട്രാൻസി'ന്റെ തിരക്കഥ വിൻസെന്റ് വടക്കന്റേതാണ്. അമൽ നീരദ് ആണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രവീൺ പ്രഭാകറിന്റെ എഡിറ്റിങ്ങ്, സൗണ്ട് ഡിസൈനിംഗ് റസൂൽ പൂ‍ക്കുട്ടിയും സംഗീത സംവിധായകനായി ' ജാക്സൺ വിജയനും അരങ്ങ് വാഴ്ന്ന ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ്. ചിത്രത്തിന്റെ നെടും തൂണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതം തന്നെയായിരുന്നു.





ചിത്രത്തിനു മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫഹദിനൊപ്പം നസ്രിയ നസീം, ഗൗതം മേനോൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, വിനായകൻ, ചെമ്പൻ വിനോദ്, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, അർജുൻ അശോകൻ, ജിനു ജോസഫ്, അശ്വതി മേനോൻ, ശ്രിന്ദ, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, അമൽഡ ലിസ് തുടങ്ങി ഒരു വൻ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട്.

#Trance- Terrific first half with out and out #FahadhFaasil show. Grandeur in every frames with highly rich production values. Stunning visuals and bgm makes this one more fabulous. Controversies gonna fire from today about the plot. Watch it at the earliest to avoid spoilers.