ഞങ്ങൾ ആരാധകർ ഈ ടീമിനെ തള്ളിപറയില്ല. കളിക്കാതിരുന്ന രണ്ട് വർഷം പോലും ഞങ്ങൾ ചെന്നൈക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചെന്നൈ ഫാനാണ്. ആജീവനാന്തവും സിഎസ്‌കെ ഫാനായിരിക്കും.ഐപിഎല്ലിലെ മറ്റു ടീമുകള്‍ എത്ര തവണവീതം പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്‍റെ ഒരു ചാര്‍ട്ടിനൊപ്പമാണ് വരലക്ഷ്‌മിയുടെ ട്വീറ്റ്. എംഎസ് ധോനിയേയും ട്വീറ്റിൽ ടാഗ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

#CSK for life #Cskforever..!!! Just bcos it happens once..true #CSK fans will not give up on our team.. when they didn't play for 2 years, we still stood by them..we will stand by them even now..love you #CSK @msdhoni pic.twitter.com/OfkcJX5wVX