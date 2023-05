ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് നില്‍ജ. ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് നടി പറയുന്നു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് നില്‍ജ. ഇതൊരു അഭിമാന നിമിഷമാണെന്ന് നടി പറയുന്നു.

'അഭിമാന നിമിഷം Newyork Indian Film Festival ല്‍ Bestttt Film ആയി സൗദി വെള്ളക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിയായ സന്തോഷമാണ്.. നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നത് ഭാഗ്യവും കൂടിയാണ് .

സൗദി വെള്ളക്ക കുടുംബം എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടത്.Thank you തരുണ്‍ ചേട്ടാ for the wonderful opportunity and ഞങ്ങളെ എല്ലാം ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് കൊണ്ട് പോണതിന്.. ഒത്തിരി സ്‌നേഹം..',-നില്‍ജ കുറിച്ചു.

റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെ തുടങ്ങി റേഡിയോ ജോക്കിയായി പിന്നെ സിനിമ നടിയായി മാറിയ ആളാണ് നില്‍ജ.കപ്പേള, സാറാസ്, ചുഴല്‍,മലയന്‍കുഞ്ഞ്, തേര് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ നടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.