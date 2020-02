'ഹിന്ദു ഉണരുക,അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ വെട്ടിനുറുക്കും' വിദ്വേഷ പരാമർശവുമായി ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പാത്ര

ഞങ്ങൾക്ക് കയ്യടികളല്ല വേണ്ടത്, ഹിന്ദു ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ വെട്ടിനുറുക്കും എന്നതായിരുന്നു ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പാത്രയുടെ പരാമർശം. വംശീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിനെതിരായ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

Who will arrest Sambit Patra for threatening Hindus ? pic.twitter.com/pBfCy3H5lW