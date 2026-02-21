T20 Worldcup 2026 : സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:13 IST)
ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 നിര്ണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം ടൂര്ണമെന്റിലെ മികച്ച 8 ടീമുകള് മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. സൂപ്പര് എട്ടില് നിന്നും 4 ടീമുകളാകും സെമിഫൈനല് മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടുക. കൂടുതല് ശക്തരായ എതിരാളികളെ വരും മത്സരങ്ങളില് നേരിടേണ്ടിവരും എന്നതിനാല് ടീമുകള്ക്ക് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങള് ജീവന്മരണ പോരാട്ടങ്ങളാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ, ശ്രീലങ്ക ടീമുകളെ അട്ടിമറിച്ച് സിംബാബ്വെ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായത് മാത്രമാണ് ഇത്തവണത്തെ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം.സൂപ്പര് എട്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴിന് കൊളംബോയില് ന്യൂസിലന്ഡ് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് നിന്ന് മുന്നേറിയ എട്ട് ടീമുകള് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് റൗണ്ട് റോബിന് രീതിയിലാകും സൂപ്പര് 8 മത്സരങ്ങള്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പില് നിന്നും മുന്നിലെ രണ്ട് ടീമുകള് സെമിഫൈനലിലേക്ക് കടക്കും. ഞായറാഴ്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യമത്സരം. ഞായറാഴ്ച ശ്രീലങ്ക- ഇംഗ്ലണ്ട് പോരാട്ടവും നടക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് വരുന്നതെങ്കിലും സ്പിന്നിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗിന്റെ ബലഹീനത ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളില് വ്യക്തമായിരുന്നു. മികച്ച സ്പിന്നര്മാരടങ്ങിയ വെസ്റ്റിന്ഡീസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, സിംബാബ്വെ ടീമുകളാണ് സൂപ്പര് എട്ടില് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്.