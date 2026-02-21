ഇന്ത്യയൊന്നും സെമി ഫൈനലില്‍ എത്തില്ല; പ്രവചനവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്‍ താരം

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:08 IST)
ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലില് ഇന്ത്യ എത്തില്ലെന്ന പ്രവചനവുമായി പാക്കിസ്ഥാന് മുന് പേസര് മുഹമ്മദ് ആമിര്. സൂപ്പര് എട്ടില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനോടും ഇന്ത്യ തോല്ക്കുമെന്നാണ് ആമിര് പറയുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പ് എയില് നിന്ന് സൂപ്പര് എട്ടില് എത്താന് സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ടീമുകള് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസുമാണെന്ന് ആമിര് പറഞ്ഞു. ' പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരം ഒഴിച്ചാല് ബാക്കി കളികളിലെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര തകര്ച്ച നേരിട്ടു. ഏത് ടീമിനെയും തോല്പ്പിക്കാം എന്ന വിധമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസും കളിക്കുന്നത്. അതിനാല് ഇന്ത്യ സെമിയില് എത്താന് സാധ്യത കുറവാണ് - മുഹമ്മദ് ആമിര് പറഞ്ഞു.
സൂപ്പര് എട്ടില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്, സിംബാബ്വെ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയില് ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ഉള്ള ടീമുകള്. ഓരോ ടീമും ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് മൂന്ന് ടീമുകളുമായി കളിക്കണം. ഇതില് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാരാണ് സെമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനോടും തോറ്റാല് ഇന്ത്യക്കു സെമി സാധ്യതകള് അടയും.