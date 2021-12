ലിഫ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ വിവരം സ്മിത്ത് തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. തന്റെ കയ്യിലെ മൊബൈല്‍ ഫോണിലൂടെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയ ഓരോ നിമിഷത്തേയും കുറിച്ച് സ്മിത്ത് രസകരമായി വിവരിച്ചു. ലിഫ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ സ്മിത്തിന് സഹതാരം ലബുഷെയ്ന്‍ വാതിലിന്റെ ചെറിയ വിടവിലൂടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഒടുവില്‍ ഒരു മണിക്കൂറിനുശേഷം സ്മിത്ത് ലിഫ്റ്റിനു പുറത്തേക്കു കാലെടുത്തു വച്ചപ്പോള്‍ ഓസീസ് താരങ്ങള്‍ കയ്യടികളോടെയാണു വരവേറ്റത്.

Presenting, via his Instagram stories and featuring Marnus Labuschagne, Insta filters and M&Ms...



stuck in a lift pic.twitter.com/gpwZOCHnUQ