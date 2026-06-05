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  4. Shreyas Iyer to replace suryakumar yadav as Indian T20 Captain
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (12:08 IST)

Shreyas Iyer : മടങ്ങി വരവിൽ ക്യാപ്റ്റൻസിയും, സൂര്യയ്ക്ക് പകരം ടി20 നായകനായി ശ്രേയസ്, ബിസിസിഐ യോഗത്തിൽ ധാരണയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ബിസിസിഐ സെലക്ഷന്‍ യോഗത്തില്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരും പങ്കെടുക്കും.

Shreyas Iyer
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (12:08 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (12:00 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിന്റെ നായകനായി ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഫോം ഔട്ടായ നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റനായ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനെ നിലവിലെ മോശം ഫോമിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പുറത്തിരുത്താനാണ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം. ഐപിഎല്ലില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലായി നടത്തിയ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനങ്ങളും നായകമികവുമാണ് ശ്രേയസിനെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ബിസിസിഐ സെലക്ഷന്‍ യോഗത്തില്‍ ശ്രേയസ് അയ്യരും പങ്കെടുക്കും. ഇതിന് ശേഷമാകും ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിനും അയര്‍ലന്‍ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
 
 2023 ഡിസംബറില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെയാണ് ശ്രേയസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യന്‍ ജേഴ്‌സിയില്‍ കളിച്ചത്. ഐപിഎല്ലില്‍ ഇത്തവണ പഞ്ചാബിനെ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിക്കാനായില്ലെങ്കിലും 498 റണ്‍സുമായി ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തിനായുള്ള മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണെ പിന്തള്ളിയാണ് ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തേക്കെത്തുന്നത്. ചീഫ് സെലക്ടറായ അജിത് അഗാര്‍ക്കറായിരുന്നു ശ്രേയസിനായി വാദിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണ്‍ നയിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പങ്കുവെച്ചത്.
 
 ജൂണ്‍ 26ന് അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെയാണ് ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പരമ്പര. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലും ഇന്ത്യ കളിക്കും.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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