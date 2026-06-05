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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (08:57 IST)

Shreyas Iyer: ശ്രേയസ് അയ്യർ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്ക്; ഗംഭീറിന്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് സെലക്ടർമാർ

അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിൽ ശ്രേയസ് നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും

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Publish: Fri, 5 Jun 2026 (08:57 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (08:59 IST)
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Shreyas Iyer: ഇന്ത്യൻ ട്വന്റി 20 ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രേയസ് അയ്യർ. സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ പകരക്കാരനായി ശ്രേയസിനെ നിയോഗിക്കാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചു. ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കറാണ് ശ്രേയസ് നായകനാകണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നത്. 
 
അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിൽ ശ്രേയസ് നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയാണ് പരിശീകലൻ ഗൗതം ഗംഭീർ നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചതെങ്കിലും സെലക്ടർമാർ തള്ളി. ഐപിഎലിലെ ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രേയസിനെ നായകനാക്കാൻ സെലക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 
ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 114 മത്സരങ്ങളിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ഉത്തരവാദിത്തം ശ്രേയസ് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്, പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് എന്നീ ടീമുകളെയാണ് ശ്രേയസ് നയിച്ചത്. 2024 ൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് കിരീടം ചൂടിയത് ശ്രേയസിനു കീഴിലാണ്. 
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