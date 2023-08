'ഗുഡ് ബൈ സഞ്ജു'; മലയാളി താരം ലോകകപ്പ് കളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, കാരണം ഇതാണ്

ക്രീസില്‍ നിലയുറപ്പിക്കാന്‍ സഞ്ജു ക്ഷമ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്. താരം പുറത്താകുന്ന രീതികളെല്ലാം രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു. സാഹചര്യം മനസിലാക്കാതെ മോശം ഷോട്ടുകള്‍ക്ക് ശ്രമിച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ മിക്ക മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു പുറത്തായത്. ട്വന്റി 20 പരമ്പരയില്‍ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്തു. 12, 7, 13 എന്നിങ്ങനെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ സ്‌കോറുകള്‍. നിര്‍ണായക സമയത്താണ് സഞ്ജുവിന് എല്ലാ കളികളിലും ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചത്. എന്നിട്ടും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാന്‍ താരത്തിനു സാധിച്ചില്ല.



Samson in T20I (So far)



19, 6, 8, 2, 23, 15, 10, 27, 7, 0, 39, 18, 77, 30*, 15, 5, 12, 7, 13



Average : 18.50

should he get more chances in this format?? #SanjuSamson #INDvsWI pic.twitter.com/dr9kZLsQD6