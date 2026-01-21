ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
India vs New Zealand, 1st T20I: 'സഞ്ജു റെഡി ഫോര്‍ അറ്റാക്ക്'; ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ ഓപ്പണര്‍, ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിങ്

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങും

Sanju Samson, Sanju Samson vs Shubman Gill, Sanju Samson vs South Africa, Sanju in India, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍
Sanju Samson
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (19:03 IST)

India vs New Zealand, 1st T20I: ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും. ടോസ് ലഭിച്ച കിവീസ് ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നാഗ്പൂരിലെ വിദര്‍ഭ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങും. ഇഷാന്‍ കിഷനും പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. സഞ്ജു തന്നെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍. ജസ്പ്രിത് ബുംറയും അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്ങുമാണ് പേസ് നിരയിലെ പ്രമുഖര്‍.

ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍: സഞ്ജു സാംസണ്‍, അഭിഷേക് ശര്‍മ, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, റിങ്കു സിങ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി, ജസ്പ്രിത് ബുംറ


