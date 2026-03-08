Sanju Samson : വേണ്ടത് ഒരു റൺസ് മാത്രം, ധോനിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിനുമില്ലാത്ത അപൂർവനേട്ടത്തിനരികെ സഞ്ജു

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 മാര്ച്ച് 2026 (11:27 IST)
2026 ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ന്യൂസിലന്ഡിനെ നേരിടാന് ഇന്ത്യന് ടീം ഒരുങ്ങുമ്പോള് റെക്കോര്ഡ് ബുക്കില് ഇടം പിടിക്കാന് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് വേണ്ടത് വെറും ഒരു റണ്സ് മാത്രം. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യില് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററെന്ന നിലയില് 1000 റണ്സ് തികയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യന് താരമെന്ന റെക്കോര്ഡാണ് സഞ്ജുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിഹാസ താരം എം എസ് ധോനി മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം മുന്പ് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി 98 ടി20 മത്സരങ്ങള് കളിച്ചിട്ടുള്ള ധോനി 1617 റണ്സാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററെന്ന നിലയില് നേടിയിട്ടുള്ളത്.നിലവില് 44 മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 999 റണ്സാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയില് സഞ്ജു സാംസണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് അഹമ്മദാബാദില് നടക്കുന്ന ഫൈനല് മത്സരത്തില് ഒരു റണ്സ് നേടാനായാല് ധോനിക്ക് ശേഷം 100 റണ്സ് പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്ററായി സഞ്ജു മാറും. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 61 മത്സരങ്ങളിലെ 51 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 1310 റണ്സാണ് സഞ്ജു നേടിയിട്ടുള്ളത്.
വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന നിലയില് 996 റണ്സ് നേടിയിട്ടുള്ള റിഷഭ് പന്തും 545 റണ്സ് നേടിയിട്ടുള്ള ഇഷാന് കിഷനുമാണ് സഞ്ജുവിന് പിന്നിലുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടിയിട്ടുള്ള വിക്കറ്റ് കീപ്പറെന്ന റെക്കോര്ഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ജോസ് ബട്ട്ലറുടെ പേരിലാണ്. 3592 റണ്സാണ് ബട്ട്ലറുടെ പേരിലുള്ളത്.