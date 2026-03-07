ശനി, 7 മാര്‍ച്ച് 2026
India vs Newzealand: ഇന്ത്യയ്ക്ക് 'കീറാമുട്ടി'യായി കിവികൾ; ടി20 ലോകകപ്പിലെ കണക്കുകളിൽ ന്യൂസിലൻഡിന് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം

ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിട്ടില്ല

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 7 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:38 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം കൊടുമുടിയില്‍ നില്‍ക്കെ, ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്‍ഡും തമ്മിലുള്ള ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ മത്സരം. നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ന്യൂസിലന്‍ഡിനേക്കാള്‍ ശക്തമാണെങ്കിലും ലോകകപ്പിലെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്ര സുഖകരമല്ല. ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.

ഇതുവരെ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പുകളില്‍ മൂന്ന് തവണയാണ് ഇരുടീമുകളും മുഖാമുഖം വന്നത്. ഈ മൂന്ന് പോരാട്ടങ്ങളിലും വിജയം ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ തുണച്ചു. 2007-ല്‍ നടന്ന ആദ്യ ലോകകപ്പില്‍ എം.എസ്. ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയെങ്കിലും, ആ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ട ഏക മത്സരം ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെയായിരുന്നു. അന്ന് 10 റണ്‍സിനായിരുന്നു കിവികളുടെ വിജയം.

പിന്നീട് 2016-ല്‍ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ലോകകപ്പിലും ചിത്രം മാറിയില്ല. നാഗ്പൂരിലെ സ്പിന്‍ പിച്ചില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഉയര്‍ത്തിയ 127 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന ഇന്ത്യ വെറും 79 റണ്‍സിന് തകര്‍ന്നു വീണു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ 2021-ല്‍ ദുബായില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യക്ക് കിവി കടമ്പ മറികടക്കാനായില്ല. എട്ട് വിക്കറ്റിന്റെ ദയനീയ പരാജയമാണ് അന്ന് വിരാട് കോഹ്ലിയും സംഘവും ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഈ പരാജയം ഇന്ത്യയുടെ സെമി ഫൈനല്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ട്വന്റി-20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏത് വമ്പന്‍മാരെയും വീഴ്ത്താന്‍ കരുത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും, ഐസിസി ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ കൃത്യതയാര്‍ന്ന ആസൂത്രണത്തിന് മുന്നില്‍ ഇന്ത്യ പതറുന്ന കാഴ്ച പതിവാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫൈനല്‍ മത്സരത്തില്‍ കിവികളുടെ ഈ വിജയതുടര്‍ച്ച
തിരുത്തിക്കുറിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനാകു.


