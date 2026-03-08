അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 മാര്ച്ച് 2026 (10:54 IST)
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ള നിര്ണായക പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പ് മത്സരത്തില് നിര്ണായകമാകാന് പോകുന്ന താരങ്ങള് ആരെന്ന് പ്രവചിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ആര് അശ്വിന്. ലോകം മുഴുവന് സഞ്ജു സാംസണ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യന് വിജയത്തില് നിര്ണായകമാവുക ശിവം ദുബെയുടെ പ്രകടനമാകുമെന്നാണ് അശ്വിന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ടീമില് ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തെങ്കിലും നിര്ണായക സമയങ്ങളില് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാന് കഴിയുന്ന താരമാണ് ദുബെയെന്ന് അശ്വിന് പറയുന്നു. കിവീസ് സ്പിന്നര്മാരായ മിച്ചല് സാന്റനര്ക്കും രചിന് രവീന്ദ്രയ്ക്കും ദുബെ വലിയ ഭീഷണിയാകും. സ്പിന്നര്മാരുടെ ലൈനും ലെങ്തും തെറ്റിക്കാന് ദുബെ മിടുക്കനാണ്. കിവീസ് ആദ്യ ഓവറുകളില് തന്നെ ഓഫ് സ്പിന്നര് കോള് മക്കോഞ്ചിയെ ഇറക്കിയേക്കും. അഭിഷേക് ശര്മയും ഇഷാന് കിഷനും ഈ സമയം സഞ്ജുവിന് സ്ട്രൈക്ക് കൈമാറാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അശ്വിന് പറയുന്നു.