അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 6 മാര്ച്ച് 2026 (12:42 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനല് മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ലോകകപ്പിലെ റണ്വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില് പതിനാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി ഇന്ത്യന് ഓപ്പണര് സഞ്ജു സാംസണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് 89 റണ്സ് നേടിയതോടെയാണ് സഞ്ജു റണ്വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില് പതിനൊന്നാമനായത്. 4 മത്സരങ്ങളില് നിന്നും 232 റണ്സാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലുള്ളത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഫൈനല് മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെ ആദ്യ പത്തില് ഇടം പിടിക്കാനുള്ള അവസരം സഞ്ജുവിനുണ്ട്.
6 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 383 റണ്സുമായി പാകിസ്ഥാന് താരമായ സാഹിബ്സാദ ഫര്ഹാനാണ് നിലവില് റണ്വേട്ടക്കാരില് ഒന്നാമതുള്ളത്. 76.60 റണ്സ് ശരാശരിയിലാണ് ഫര്ഹാന്റെ നേട്ടം. ലോകകപ്പില് 2 സെഞ്ചുറികളും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 6 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 292 റണ്സുമായി സിംബാബ്വെയുടെ ബ്രയാന് ബെന്നറ്റാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 3 തവണ താരം പുറത്തായിരുന്നില്ല. 146 റണ്സ് ശരാശരിയിലാണ് ബെന്നറ്റിന്റെ നേട്ടം.
7 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 289 റണ്സുമായി ന്യൂസിലന്ഡിന്റെ ഫിന് അലനാണ് റണ്വേട്ടക്കാരില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് 33 പന്തില് 100 റണ്സുമായി ഫിന് അലന് തിളങ്ങിയിരുന്നു. 286 റണ്സുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ക്യാപ്റ്റന് എയ്ഡന് മാര്ക്രമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഇന്ത്യക്കെതിരായ പ്രകടനത്തോടെ 280 റണ്സുമായി ജേക്കബ് ബേഥല് പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.
ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പട്ടികയില് ഇഷാന് കിഷനും സൂര്യകുമാര് യാദവിനും പിന്നില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവില് സഞ്ജു. ഇഷാന് കിഷന് 263 റണ്സും സൂര്യകുമാര് യാദവ് 242 റണ്സുമാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. നിലവില് റണ്വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങളില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും 2 തവണ പ്ലെയര് ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കാന് സഞ്ജുവിനായിരുന്നു. നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തില് നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളും 200ന് അടുത്തുള്ള സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും പരിഗണിക്കുമ്പോള് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ മികച്ച പ്രകടനം സഞ്ജുവിനെ ടൂര്ണമെന്റിന്റെ താരമാക്കാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. നിലവില് വില് ജാക്സ്, സഞ്ജു സാംസണ് എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം നേടാന് സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്.