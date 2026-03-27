ജേഴ്സിയിലെ ചായം പന്തിലേക്കും പടർന്നു, പിഎസ്എൽ നടന്നത് ചുവന്ന പന്തിൽ!, നാണം കെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (10:46 IST)
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് മാത്രമാണ് ചുവന്ന പന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നവരാണോ നിങ്ങള്. എന്നാല് നിങ്ങള് പാകിസ്ഥാന് സൂപ്പര് ലീഗ് കാണാത്തവരായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പാക് സൂപ്പര് ലീഗില് നടക്കുന്നത്. മാര്ച്ച് 26ന് ലാഹോര് ഖലന്തേഴ്സും ഹൈദരാബാദ് കിങ്ങ്സ്മെനും തമ്മില് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് ടി20യില് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള പന്ത് ചുവപ്പായി മാറിയത്. മത്സരത്തില് ലാഹോര് ഖലന്തേഴ്സ് ബാറ്റ് ചെയ്യവെയാണ് പന്ത് നിറം മാറിയത്.
മത്സരത്തിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാര് പന്തിലെ ഈര്പ്പം കളഞ്ഞ് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായി ജേഴ്സികൊണ്ട് ഉരയ്ക്കുന്നത് പതിവാണ്. പന്തിന് തിളക്കം നല്കാന് ഹൈദരാബാദ് കിങ്ങ്സ്മെനിന്റെ ജേഴ്സിയില് ഉരച്ചപ്പോള് ജേഴ്സിയിലെ നിറം പടര്ന്നായിരുന്നു പന്ത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറിയത്. ഇതോടെ എക്സില് വലിയ പരിഹാസമാണ് പിഎസ്എല്ലിനെതിരെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കരിയറില് ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച ആദ്യമാണെന്നാണ് ഹൈദരാബാദ് കിങ്ങ്സ്മെന് നായകനായ മാര്നസ് ലബുഷെയ്നും പറഞ്ഞത്. വരും മത്സരങ്ങളില് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ലബുഷെയ്ന് പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം ഓവര് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹൈദരബാദ് കിംഗ്സ്മെന് ക്യാപ്റ്റന് തന്നെയാണ് അമ്പയര്മാരെ അടുത്തുവിളിച്ച് പന്ത് പിങ്ക് നിറമായത് കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. പാഡില് നിന്ന് പന്തിലേക്ക് നിറം പിടിക്കുന്നത് താന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച ആദ്യമാണ് ലബുഷെയ്ന് പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അടച്ചിട്ട മൈതാനങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ പിഎസ്എല് മത്സരങ്ങള് നടത്തുന്നത്. ലാഹോര്, കറാച്ചില് നഗരങ്ങളില് മാത്രമായാണ് ഇത്തവണ പിഎസ്എല് മത്സരങ്ങള്.