ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

സുരക്ഷാഭീഷണി: പി.എസ്.എല്ലിൽ കളിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായാണ് താരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Australia
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:23 IST)
പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗില്‍ (പി.എസ്.എല്‍) പങ്കെടുക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ശന സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ. പാകിസ്ഥാനിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ബോര്‍ഡ് താരങ്ങളെ അറിയിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 400 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ ഇടപെടല്‍.

ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയും ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായാണ് താരങ്ങള്‍ക്ക് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര സാഹചര്യങ്ങളും ഭീകരവിരുദ്ധ ഏജന്‍സികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു മുന്‍കരുതല്‍. വിദേശ താരങ്ങള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാനില്‍ പൂര്‍ണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെഷവാര്‍ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന നിര്‍ദേശമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് താരങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍, മര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍, ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്വെല്‍ അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ പിഎസ്എല്ലില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 26 മുതലാണ് പിഎസ്എല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുക. പെഷവാറിലും പിഎസ്എല്‍ മത്സരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ നിര്‍ദേശമുള്ളതിനാല്‍ പെഷവാറിലെ മത്സരങ്ങളില്‍ ഓസീസ് താരങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തേക്കില്ല. അഫ്ഗാന്‍- പാകിസ്ഥാന്‍ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ പിഎസ്എല്ലില്‍ നിന്നും അഫ്ഗാന്‍ താരങ്ങള്‍ പിന്മാറിയിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :