வெள்ளி, 20 மார்‍ச்ச் 2026
പിഎസ്എൽ കളിക്കുന്നത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കളിക്കാർ, ഐപിഎല്ലിനെ കണ്ടുപഠിക്കു, പിസിബിക്കെതിരെ അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദ്

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:29 IST)
പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനും (പിസിബി) പാകിസ്ഥാന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിനുമെതിരെ (പിഎസ്എല്‍) കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി വെറ്ററന്‍ താരം അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദ്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിനെ (ഐപിഎല്‍) മാതൃകയാക്കണമെന്ന് മുന്‍ പാക് താരം പറയുന്നു. ഐപിഎല്‍ യുവതാരങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുമ്പോള്‍ പിഎസ്എല്‍ വെറും വിരമിച്ച കളിക്കാരുടെ ലീഗായി മാറിയെന്നും ഷെഹ്‌സാദ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഐപിഎല്‍ ഓരോ സീസണിലും പുതിയ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുമ്പോള്‍, പിഎസ്എല്‍ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വര്‍ഷമായി വിരമിച്ച കളിക്കാരെയും കമന്റേറ്റര്‍മാരെയും വെച്ച് കളിപ്പിക്കുകയാണ്. 'ഐപിഎല്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തി ലീഗിന്റെ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നു. എന്നാല്‍ പിഎസ്എല്ലില്‍ വിരമിച്ച താരങ്ങളാണ് ബ്രാന്‍ഡ് മുഖങ്ങള്‍. ഇതില്‍ നിന്ന് തന്നെ ലീഗിന്റെ നിലവാരം വ്യക്തമാണ്,' ഷെഹ്സാദ് തുറന്നടിച്ചു. പിഎസ്എല്ലിലൂടെ എന്തുനേട്ടമാണ് വളര്‍ന്നുവരുന്ന താരങ്ങള്‍ക്കുള്ളത്. പിഎസ്എല്ലിലൂടെ വന്ന എത്ര താരങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാനായി മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ പലരും പിഎസ്എല്ലിന്റെ മുഖമായി നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാകിസ്ഥാന്‍ തോല്‍ക്കുമ്പോള്‍ തോല്‍വികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍ താരവും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ഷഹ്‌സാദ് പറഞ്ഞു.


