പിഎസ്എൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഐപിഎല്ലിലേക്ക് ചാടി കൂടുതൽ താരങ്ങൾ, കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (09:32 IST)
പാകിസ്ഥാന് സൂപ്പര് ലീഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗ്
കളിക്കാന് പോകുന്ന താരങ്ങള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ഐപിഎല്ലില് ഫ്രാഞ്ചൈസികള് സ്വന്തമാക്കിയ പല താരങ്ങളും പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതോടെ ഇവര്ക്ക് പകരക്കാരെ തേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐപിഎല് ടീമുകള്. പ്രധാനമായും പാക് സൂപ്പര് ലീഗില് നിന്നുള്ള താരങ്ങളെയാണ് പകരക്കാരായി ഐപിഎല് ടീമുകള് ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനകം സിംബാബ്വെ പേസര് ബ്ലെസിങ് മുസറബാനിയേയും ശ്രീലങ്കന് ഓള്റൗണ്ടര് ദസുന് ഷനകയേയും ഐപിഎല് ടീമുകള് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ഐപിഎല്ലിനായി പിഎസ്എല് ഉപേക്ഷിച്ച താരങ്ങള്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് മുഹ്സിന് നഖ്വി.
ശ്രീലങ്കന് ഓള്റൗണ്ടര് ദസുന് ഷനക ലാഹോര് ഖലന്ദേഴ്സില് നിന്ന് പിന്മാറി രാജസ്ഥാന് റോയല്സിലേക്ക് മാറിയപ്പോള്, സിംബാബ്വേ താരം ബ്ലെസിങ് മുജറബാനി ഇസ്ലാമാബാദ് യൂണൈറ്റഡില് നിന്ന്
കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിലാണ് ചേര്ന്നത്. പേസര്മാരെല്ലാം പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതോടെയാണ് മുസറബാനിയെ കെകെആര് ടീമിലെത്തിച്ചത്. സഞ്ജു സാംസണിന് പകരം രാജസ്ഥാനിലെത്തിയ സാം കറന് പരിക്കേറ്റതോടെയാണ് രാജസ്ഥാന് ദസുന് ഷനകയെ സ്വന്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലും പിഎസ്എല് ഉപേക്ഷിച്ച് താരങ്ങള് ഐപിഎല്ലില് എത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും മുഹ്സിന് നഖ്വി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരമായ കോര്ബിന് ബോഷാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഇങ്ങനെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിലെത്തിയത്. താരത്തിന് പിഎസ്എല്ലില് ഒരു വര്ഷത്തെ വിലക്കാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. ഇതേ നടപടി തന്നെയാകും മുസറബാനി, ഷനക എന്നിവരെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്.