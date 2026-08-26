വാലറ്റത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ, ഫോളോ ഓൺ, കൊളംബോ ടെസ്റ്റും വിജയത്തിലേക്ക്
മൂന്നാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോള് ശ്രീലങ്ക 265/8 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും വിജയത്തിന്റെ വഴിയെ ഇന്ത്യ. ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് ധ്രുവ് ജുറലിന്റെയും ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെയും സെഞ്ചുറി പ്രകടനങ്ങളുടെ മികവില് 503 റണ്സെന്ന മികച്ച ടോട്ടല് സ്വന്തമാക്കാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.മൂന്നാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോള് ശ്രീലങ്ക 265/8 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ശ്രീലങ്കയെ ഫോളോ ഓണ് ഒഴിവാക്കാനായി സോണല് ദിനുഷ പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഈ പ്രയത്നങ്ങള് ഫലം കണ്ടില്ല. ടീം സ്കോര് 290ല് നില്ക്കെ ശ്രീലങ്ക ഓളൗട്ടാവുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ദേവദത്ത് പടിക്കല്, ധ്രുവ് ജുറല് എന്നിവര് നേടിയ സെഞ്ചുറികളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്ണായകമായത്. 503 റണ്സിന്റെ കൂറ്റന് സ്കോറിന് മറുപടിയുമായി ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് തന്നെ വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായി. ഇന്ത്യന് പേസ് ആക്രമണത്തിന് മുന്നില് ആതിഥേയ ബാറ്റര്മാര്ക്ക് പ്രതിരോധം തീര്ക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടി. എന്നാല് വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സോണല് ദിനുഷ മികച്ച ചെറുത്തുനില്പ്പ് തന്നെ നടത്തി. 162 പന്തില് നിന്നും 103 റണ്സ് നേടിയാണ് താരം പുറത്തായത്. ദിനുഷയ്ക്ക് പുറമെ 80 റണ്സെടുത്ത പസിന്ദു സൂര്യബണ്ഡാരെ മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കന് നിരയില് തിളങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, മാനവ് സുതാര് എന്നിവര് 3 വീതം വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി. സാരാന്ഷ് ജെയിന് 2 വിക്കറ്റും മുഹമ്മദ് സിറാജ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവര് ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി. നേരത്തെ ഗാലെയില് നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യ 165 റണ്സിന്റെ ആധികാരിക വിജയം നേടിയിരുന്നു. അരങ്ങേറ്റക്കാരന് മാനവ് സുതാറിന്റെ 10 വിക്കറ്റ് പ്രകടനവും ദേവദത്ത് പടിക്കലിന്റെ മികച്ച ബാറ്റിങ്ങുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നേടികൊടുത്തത്. 2 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില് ഇതോടെ ഇന്ത്യ 1-0ത്തിന് മുന്നിലാണ്.