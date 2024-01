ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക പുതിയ നായകന്‍. ടീമിന്റെ നായകനായ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കും പകരം നായകനായിരുന്ന സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനും പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നായകന് കളം ഒരുങ്ങുന്നത്.

പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര,കെ എല്‍ രാഹുല്‍ എന്നിവരെല്ലാം വിട്ടുനില്‍ക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ്,റിങ്കു സിംഗ്,തിലക് വര്‍മ,ജിതേഷ് ശര്‍മ,യശ്വസി ജയ്‌സ്വാള്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ക്കാകും ഇതോടെ പരമ്പരയില്‍ അവസരം ഒരുങ്ങുക. ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണിംഗ് താരമായ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലോ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദോ ആയിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നായകനാവുക. ഈ മാസം 11, 14,17 തീയ്യതികളിലാണ് മത്സരം.

Underestimate them at your own peril



അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുമെങ്കിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന് ഇത്തവണയും വിളിയെത്തില്ലെന്നാണ് സൂചന. നിലവില്‍ കേരള രഞ്ജി ടീമിന്റെ നായകനാണ് സഞ്ജു സാംസണ്‍. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ഏകദിനമത്സരത്തില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും ടി20യില്‍ സ്ഥിരതയോടെ മികവ് പുലര്‍ത്താന്‍ സഞ്ജുവിനായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ താരത്തെ ഏകദിനത്തില്‍ മാത്രം പരീക്ഷിക്കാനാകും ബിസിസിഐ താത്പര്യപ്പെടുന്നത്.