ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
India vs South Africa, 4th T20I: ഇന്നും സഞ്ജു കളിക്കില്ല, ഗില്‍ തുടരും; ജയിച്ചാല്‍ പരമ്പര

ജിതേഷ് ശര്‍മയായിരിക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍

Suryakumar Yadav and Shubman Gill
രേണുക വേണു| Last Updated: ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:59 IST)

India vs South Africa, 3rd T20I: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ നാലാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി ഏഴ് മുതല്‍ ലഖ്‌നൗവിലാണ് കളി. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര 2-1 നു ഇന്ത്യ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ ആതിഥേയര്‍ക്കു പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

അതേസമയം രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ഇന്ത്യ നിലനിര്‍ത്തും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇന്നും ബെഞ്ചില്‍ തന്നെ. ഓപ്പണറായി ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ തുടരും. ജിതേഷ് ശര്‍മയായിരിക്കും വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍.

സാധ്യത ഇലവന്‍: അഭിഷേക് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, തിലക് വര്‍മ, ശിവം ദുബെ, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ജിതേഷ് ശര്‍മ, ഹര്‍ഷിത് റാണ, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി


