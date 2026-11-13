വിൽ യങ്ങിന് സെഞ്ചുറി; 30 ഓവറിൽ 200 കടന്ന് കിവീസ്
India vs New Zealand 4th ODI
ഇന്ത്യക്കെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കിവീസ് 34 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 230 റൺസ് ആയിട്ടുണ്ട്.
വിൽ യങ് കിവീസിനായി സെഞ്ചുറി നേടി ബാറ്റിങ് തുടരുന്നു. 98 പന്തിൽ 13 ഫോറും മൂന്ന് സിക്സും സഹിതം 111 റൺസുമായി യങ് പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു. രണ്ട് റൺസുമായി ബ്രേസ്വെൽ ആണ് ഒപ്പം.
ടിം സീഫർട്ട് 48 പന്തിൽ 58 റൺസെടുത്തു. ഫിൻ ആലൻ 30 പന്തിൽ 40 റൺസ് നേടി. നിക് കെല്ലി (നാല്), ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ് (എട്ട്) എന്നിവർ നിരാശപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യക്കായി അക്സർ പട്ടേൽ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുർനൂർ ബ്രാറിനും അക്വിബ് നബിക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇപ്പോൾ 2-0 എന്ന നിലയിലാണ്. മൂന്നാം മത്സരം മഴമൂലം പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം.
ശ്രേയസ് അയ്യരാണ് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കെ.എൽ.രാഹുലും അവസാന രണ്ട് ഏകദിനങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. ഇഷാൻ കിഷനാണ് ഇന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. ഗില്ലിന് പകരം ഓപ്പണറായി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്.