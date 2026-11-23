സമനിലയിലേക്കോ? പിടിതരാതെ മിച്ചലും ഫിലിപ്സും; അവസാന സെഷനിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തണം
India vs New Zealand
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ വെല്ലിങ്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ജയിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തണം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ് തുടരുന്ന കിവീസ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 217 റൺസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ലീഡിൽ നിന്ന് 135 റൺസ് അകലെയാണ് ഇപ്പോഴും ആതിഥേയർ.
മൂന്നാം സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ അതിവേഗം വീഴ്ത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് ജയം സാധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം മത്സരം സമനിലയിലാകും. 116 പന്തുകളിൽ 32 റൺസുമായി ഡാരിൽ മിച്ചലും 65 പന്തിൽ 21 റൺസുമായി ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സുമാണ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ പൊരുതുന്നത്.
സ്കോർ കാർഡ്
ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 368 ന് ഓൾഔട്ട്
ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് - 720/9 ഡിക്ലയർ
ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് - 217/5
രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ 17 ഓവറിൽ 22 വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രിത് ബുംറ, അൻഷുൽ കംബോജ്, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർക്ക് ഓരോ വിക്കറ്റ്. Also Read: വിമർശകർ 'പേപ്പട്ടി കടിച്ചവരെന്ന്' മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി; തെലങ്കാന കോൺഗ്രസിൽ ആഭ്യന്തര പോര്