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പ്രൈം രാഹുൽ മറ്റൊരു ഐറ്റമായിരുന്നു, പന്തെറിയാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയത് അവനെതിരെ : പ്രശംസയുമായി ജോഫ്ര ആർച്ചർ
ഐപിഎല്ലിലെ ആ കാലഘട്ടത്തില് അസാമാന്യ ടൈമിങ്ങോടെയാണ് രാഹുല് ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ആര്ച്ചര് പറയുന്നു.
തന്റെ ക്രിക്കറ്റിംഗ് കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ഏറ്റവുമധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ബാറ്റര് ഇന്ത്യയുടെ കെ എല് രാഹുലായിരുന്നുവെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്റ്റാര് പേസര് കെ എല് രാഹുല്. ദി സൂപ്പര് ഓവര് പോഡ്കാസ്റ്റില് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പേസറുടെ തുറന്നുപറച്ചില്. രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനായി ഐപിഎല്ലില് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് കെ എല് രാഹുലിനെതിരെ പന്തെറിയുക എന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് ആര്ച്ചര് സമ്മതിച്ചു.
ഐപിഎല്ലിലെ ആ കാലഘട്ടത്തില് അസാമാന്യ ടൈമിങ്ങോടെയാണ് രാഹുല് ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ആര്ച്ചര് പറയുന്നു. 2018ല് ജയ്പൂരില് വെച്ച് നടന്ന രാജസ്ഥാന് റോയല്സും കിങ്സ് ഇലവന് പഞ്ചാബും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തെ പറ്റി ആര്ച്ചര് എടുത്തുപറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാന് 15 റണ്സിന് വിജയിച്ച മത്സരത്തില് രാഹുല് അന്ന് പുറത്താകാതെ 70 പന്തില് 95 റണ്സ് നേടിയിരുന്നു. അന്ന് ഞാന് 150 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയില് സ്ഥിരമായി പന്തെറിയുമായിരുന്നു. എന്നാല് കെ എല് രാഹുല് ആ എക്സ്ട്രാ പേസിനെ അനായാസം കവിതയെന്ന പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ആര്ച്ചര് പറയുന്നു.
ആര്ച്ചറുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ആരാധകര്ക്കിടയില് ക്ലാസി രാഹുല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഹുലിന് അര്ഹിച്ച പ്രശംസയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് ആരാധകര് പറയുന്നു. ഒരു ടാലന്റ് മറ്റൊരു ടാലന്റിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷമാണെന്ന തരത്തിലാണ് ആരാധകര് വീഡിയോ ഷെയര് ചെയ്യുന്നത്.