ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
നമീബിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും, ബുമ്ര തിരിച്ചെത്തും, പ്ലെയിംഗ് ഇലവനെ പ്രവചിച്ച് ബംഗാർ

ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തുടര്‍ന്ന് ടീമിലെത്തിയ സിറാജ് അമേരിക്കക്കെതിരെ 29 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:55 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില്‍ നമീബിയക്കെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന പ്രവചനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും പരിശീലകനുമായ സഞ്ജയ് ബംഗാര്‍. ഫിറ്റ്‌നസ് വീണ്ടെടുത്ത് വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെങ്കിലും താരത്തിന് പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ സ്ഥാനം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ഇറങ്ങാതിരുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര നമീബിയക്കെതിരെ കളിക്കുമെന്നും ബംഗാര്‍ പറയുന്നു.

വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേരുന്നത് നല്ല വാര്‍ത്തയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ വരുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. ബുമ്ര ഉറപ്പായും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തും. മുഹമ്മദ് സിറാജിനാകും ബുമ്ര വരുമ്പോള്‍ അവസരം നഷ്ടമാവുകയെന്നും ബംഗാര്‍ പറയുന്നു. ഹര്‍ഷിത് റാണയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് തുടര്‍ന്ന് ടീമിലെത്തിയ സിറാജ് അമേരിക്കക്കെതിരെ 29 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു.


