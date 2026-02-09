അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:55 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് നെതര്ലന്ഡ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനായെങ്കിലും മത്സരത്തിലെ ബാബര് അസമിന്റെ പ്രകടനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി മുന് താരങ്ങള്. മത്സരത്തില് 18 പന്തില് 15 റണ്സാണ് ബാബര് നേടിയത്. ബാബറിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്കാണ് പാക് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ബാലന്സ് തകര്ക്കുന്നതെന്ന് ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ റിക്കി പോണ്ടിംഗും രവി ശാസ്ത്രിയും പറയുന്നു.
നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെ ജയിക്കാന് 148 റണ്സ് വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരത്തില് 18 പന്തില് നിന്നും വെറും 15 റണ്സാണ് ബാബര് നേടിയത്. ബാബര് പുറത്താകുമ്പോള് പാകിസ്ഥാന് 100-ന് 5 എന്ന അപകടകരമായ നിലയിലായിരുന്നു.ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയ വേദികളില് ബാബറിനെപ്പോലൊരു താരം ഇത്തരത്തില് നിരുത്തരവാദപരമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടീമിന് തിരിച്ചടിയാവുമെന്നാണ് ആരാധകരും മുന് താരങ്ങളും പറയുന്നത്.
നിങ്ങള് 18 പന്തില് 15 റണ്സ് മാത്രമാണെടുക്കുന്നതെങ്കില് മറ്റേ അറ്റത്ത് നില്ക്കുന്ന ബാറ്റര്ക്കും സമ്മര്ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ബാബര് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് ബൗണ്ടറികള്ക്കായി ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കില് മത്സരത്തിന്റെ മൊമന്റം നഷ്ടമാകും. ഓസീസ് ഇതിഹാസതാരമായ റിക്കി പോണ്ടിംഗ് പറഞ്ഞു.
ആദ്യ പന്തുകളില് ഔട്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ബൗണ്ടറികള് കണ്ടെത്താന് ബാബര് ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരവും പരിശീലകനുമായിരുന്ന രവി ശാസ്ത്രി പറയുന്നത്. നിലയുറപ്പിക്കാന് സമയമെടുക്കുന്ന പഴയ ശൈലി മാറ്റണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ ഉപദേശം.