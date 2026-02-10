താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബം വേണ്ട, ടി20 ലോകകപ്പിൽ നിയന്ത്രണവുമായി ബിസിസിഐ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:21 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളില് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഭാര്യമാരെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ. മുന്പ് വിദേശ പര്യടനങ്ങളില് അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവുകളാണ് ബിസിസിഐ റദ്ദാക്കിയത്. കളിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ മത്സരത്തിലാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം.
ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ 2024-25 ബോര്ഡര്-ഗവാസ്കര് ട്രോഫിയില് ഇന്ത്യ 1-3ന് പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ബിസിസിഐ താരങ്ങള്ക്കൊപ്പം കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന രീതിയെ വിലക്കിയത്. പര്യടനത്തിനിടെ ടീം മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്ലാനിംഗ് സെക്ഷനുകളിലും ചില താരങ്ങള് പങ്കെടുക്കാതെ വന്നതോടെയായിരുന്നു തീരുമാനം. നിലവില് 45 ദിവസത്തില് കൂടുതല് നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വിദേശ പര്യടനങ്ങളില് പരമാവധി 14 ദിവസമെ കുടുംബത്തെ ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കാന് ബിസിസിഐ അനുവദിക്കുന്നുള്ളു. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള നിര്ണായക ടൂര്ണമെന്റുകളില് കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കില് താരങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് സ്വന്തം നിലയില് താമസിക്കണം.
ടീമിന്റെ ഐക്യവും മത്സരങ്ങളിലെ ഏകാഗ്രതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ വിശദീകരണം. ഇതിനിടെ ടൂര്ണമെന്റില് ആദ്യ മത്സരത്തില് യുഎസിനെതിരെ വിജയിച്ച ഇന്ത്യ അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഫെബ്രുവരി 12ന് നമീബിയക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം.