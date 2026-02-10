രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:15 IST)
കൊളംബോ: ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന നിലപാടില് നിന്ന് പിന്മാറി പാകിസ്ഥാന്. ഫെബ്രുവരി 15ന് കൊളംബോയിലെ ആര്. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഐസിസി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് മൊഹ്സിന് നഖ്വിയും തമ്മിലുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ തീരുമാനം.
പാകിസ്ഥാന് മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഐസിസി ഉറപ്പ് നല്കിയതോടെയാണ് തീരുമാനം. ലോകകപ്പിലെ പങ്കാളിത്തം നഷ്ടമായ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പരിഹരിക്കാനായി ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര വേണമെന്ന പാക് ആവശ്യം ഐസിസി തള്ളിയെങ്കിലും 2028നും 2031നും ഇടയില് ഒരു ഐസിസി ടൂര്ണമെന്റ് ബംഗ്ലാദേശില് നടത്താമെന്ന് ഐസിസി ഉറപ്പ് നല്കി. ടി20 ലോകകപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചതില് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ വരുമാനവിഹിതത്തില് കുറവ് വരുത്തരുതെന്ന പാക് ആവശ്യവും ഐസിസി അംഗീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയുമായി ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പര പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്-ബംഗ്ലാദേശ് ടീമുകള് ഉള്പ്പെട്ട ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ആവശ്യങ്ങള് ഐസിസി തള്ളി. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള് അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ സര്ക്കാരുകളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡുകളുടെയും അധികാരപരിധിയില് വരുന്നതാണെന്ന് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കി.
ശ്രീലങ്കന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ഷമ്മി സില്വ, യു.എ.ഇ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്, ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക അഭ്യര്ത്ഥന മാനിച്ചാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയതെന്ന് പാക് ഉന്നത വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചു.