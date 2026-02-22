കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ അവൻ ഞങ്ങളുടെ പരാജയം മറച്ചു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഊഴം അത്രയെ ഉള്ളു, അഭിഷേകിന് ചേർത്ത് നിർത്തി സൂര്യ

അഭിറാം മനോഹർ|
ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിനിടെ തുടര്ച്ചയായി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില് റണ് നേടാതെ പുറത്തായെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് താരമായ അഭിഷേക് ശര്മയെ ചേര്ത്തുനിര്ത്തി ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി ടീമിനെ താങ്ങിനിര്ത്തിയത് അഭിഷേക് നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളാണെന്നും ഒരു മോശം അവസ്ഥ വരുമ്പോള് അഭിഷേകിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ടീമിന്റെ കടമയാണെന്നും സൂര്യ വ്യക്തമാക്കി.
ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ടീം ഗെയിമാണ്. ഒരു താരത്തിന് ഒരു മോശം ഘട്ടമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം മുഴുവന് അഭിഷേകാണ് ടീമിന് മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് നടത്തിയത്. ഇപ്പോള് അവന് ഒരു മോശം ഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുന്നു. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് അവനെ കവര് ചെയ്യാന് കഴിയും സൂര്യ പറഞ്ഞു. ടൂര്ണമെന്റില് മോശം ആരോഗ്യത്തെ തുടര്ന്ന് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് അഭിഷേക് കളിച്ചിരുന്നില്ല. കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിലും റണ്സൊന്നും നേടാനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ കളിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളികളയുകയാണ് സൂര്യ ചെയ്തത്. തിലക് വര്മയ്ക്ക് പകരം സഞ്ജു എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യവും സൂര്യ അവഗണിച്ചു.
സൂപ്പര് 8 ഘട്ടത്തില് ശക്തമായ എതിരാളികളെ നേരിടേണ്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് ടീമിന്റെ ആഴവും പരിചയസമ്പത്തും ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളില്
നിര്ണായകമാകും. ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സ്ഥിരത അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലാകും ടീമിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെ ബാധിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി സ്ഥിരതയാര്ന്ന പ്രകടനങ്ങള് നടത്തിയിരുന്ന അഭിഷേകിനെ ടീം കൈവിടില്ലെന്ന സൂചനയാണ് സൂര്യകുമാര് യാദവ് നല്കുന്നത്. അഭിഷേകിനെ ഓര്ത്തല്ല, അഭിഷേകിനെ സംശയിക്കുന്നവരെ ഓര്ത്താണ് തനിക്ക് വിഷമമെന്ന് സൂര്യ തുറന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.